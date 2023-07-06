Происшествия 06 июля 2023, 18:03 Пенсионер утонул в водоеме Волгоградской области

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Пенсионер утонул в Калачевском районе Волгоградской области. Очевидцы вытащили из воды тело 70-летнего мужчины. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Житель поселка Прудбой отправился искупаться на реку Карповка. Какое-то время мужчина плавал, но потом нырнул и пропал. Позже очевидцы нашли тело пенсионера и достали его из воды.

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По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. Также поступила информация о том, что в момент происшествия пенсионер мог быть пьян.