06 июля 2023, 18:03
Пенсионер утонул в водоеме Волгоградской области
Пенсионер утонул в Калачевском районе Волгоградской области. Очевидцы вытащили из воды тело 70-летнего мужчины. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Житель поселка Прудбой отправился искупаться на реку Карповка. Какое-то время мужчина плавал, но потом нырнул и пропал. Позже очевидцы нашли тело пенсионера и достали его из воды.
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По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. Также поступила информация о том, что в момент происшествия пенсионер мог быть пьян.
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