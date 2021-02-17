Пенсионер устроил поножовщину из-за коммунальной аварии

Пенсионер ранил ножом двух человек из-за коммунальной аварии, произошедшей в доме в деревне Горбунки 16 февраля, написало ИА «Невские новости».

Уточняется, что в одной из квартир прорвало трубу. По данным издания, соседка сообщила об аварии другому соседу, и он вместе с хозяином квартиры, где прорвало трубу, спустился на этаж ниже, к своему тестю-пенсионеру. Там между мужчинами возник конфликт, и тесть ударил хозяина аварийной квартиры ножом в ногу. А затем он ударил своего зятя ножом в грудь.

Агрессивного жильца задержали на месте. В его отношении составили административный протокол. Обоих пострадавших доставили в больницу. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.