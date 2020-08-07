Пенсионер упал с лошади и погиб во время съемок ролика для соцсети в Подмосковье

По данным ведомства, 6 августа 2020 года на территории парка в Ленинском городском округе Московской области нашли тело 67-летнего мужчины с травмами, которые случаются при падении. На место происшествия приехали следователи из Домодедова. Они осмотрели место, где нашли труп, и опросили свидетелей.

По предварительным данным, мужчина упал с лошади и погиб во время съемок видеоролика для одной из социальных сетей. По факту случившегося сотрудники СК начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Более подробной информации о гибели мужчины в подмосковном парке пока нет.