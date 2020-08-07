07 августа 2020, 11:37
Пенсионер упал с лошади и погиб во время съемок ролика для соцсети в Подмосковье
Пенсионер стал жертвой социальных сетей: 67-летний мужчина погиб во время съемок видеоролика. Он упал с лошади и получил смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.
По данным ведомства, 6 августа 2020 года на территории парка в Ленинском городском округе Московской области нашли тело 67-летнего мужчины с травмами, которые случаются при падении. На место происшествия приехали следователи из Домодедова. Они осмотрели место, где нашли труп, и опросили свидетелей.
По предварительным данным, мужчина упал с лошади и погиб во время съемок видеоролика для одной из социальных сетей. По факту случившегося сотрудники СК начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Более подробной информации о гибели мужчины в подмосковном парке пока нет.