Эксклюзив 01 января 2023, 09:13 Пенсионер упал под поезд в Москве на станции метро «Библиотека имени Ленина» — источник Источник «360»: пенсионер упал под поезд на станции метро «Библиотека имени Ленина» РИА «Новости»

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Пенсионер упал на рельсы в Москве на станции метро «Библиотека имени Ленина». Об этом рассказал источник «360». Мужчина выжил.

Все произошло сегодня утром. По данным источника, мужчине быстро помогли и с ним все в порядке. Других подробностей случившегося нет.

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В середине декабря похожая история в Москве закончилась трагически: на станции метро «Курская» погиб подросток.

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По правилам безопасности нельзя стоять слишком близко к краю платформы. Если вы упали на рельсы и не травмированы, следует бежать к началу станции, в сторону часов, чтобы раньше поезда добраться до черно-белой рейки на стене — там расположена лестница, по которой работники станции помогут подняться наверх. Если же поезд уже слишком близко, нужно лечь между рельсами головой в его сторону и ждать, пока работники метрополитена помогут подняться. А вот прятаться под краем платформы нельзя — там проходит контактный рельс и удар тока, вероятно, будет смертельным.