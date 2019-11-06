Пенсионер умер при столкновении двух иномарок под Гатчиной
Водитель Dacia столкнулся с Kia, а затем врезался в железнодорожный противовес. Мужчина скончался, предположительно, от инфаркта, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.
6 ноября в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись лоб в лоб, а затем один из них влетел в железнодорожный противовес.
66-летний водитель Dacia скончался. Его смерть констатировали в больнице, куда доставили мужчину. Предположительная причина смерти — инфаркт.