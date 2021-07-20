Пенсионер умер после укуса бешеной кошки в Ростовской области

В Ростовской области скончался местный житель, которого весной укусила бездомная кошка. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Животное укусило пенсионера в руку. Он отказался прививаться от бешенства. В результате мужчина заболел гидрофобией и умер. По данным издания, в регионе в первом полугодии выявлено восемь случаев заражения бешенством как домашних, так и диких животных.