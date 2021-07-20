20 июля 2021, 20:10
Пенсионер умер после укуса бешеной кошки в Ростовской области
В Ростовской области скончался местный житель, которого весной укусила бездомная кошка. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Животное укусило пенсионера в руку. Он отказался прививаться от бешенства. В результате мужчина заболел гидрофобией и умер.
По данным издания, в регионе в первом полугодии выявлено восемь случаев заражения бешенством как домашних, так и диких животных.