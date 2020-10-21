Пенсионер угодил под колеса авто в Ейске

По данным издания, авария произошла накануне на улице Ростовской. Иномарка сбила 90-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия, но правоохранители задержали его. Обстоятельства случившегося устанавливаются.