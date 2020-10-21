21 октября 2020, 21:23
Пенсионер угодил под колеса авто в Ейске
В Ейске зафиксировано ДТП с участием иномарки Kia Rio, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на улице Ростовской. Иномарка сбила 90-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия, но правоохранители задержали его. Обстоятельства случившегося устанавливаются.