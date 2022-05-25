Пенсионер стал жертвой пожара во Владимирской области

Во Владимирской области произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар произошел накануне в поселке Ставрово. Загорелся деревянный одноэтажный жилой дом. Огонь охватил площадь в 250 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли 25 спасателей. Во время тушения они обнаружили труп 64-летнего пенсионера. По предварительной информации, причиной пожара стал выход из строя электросети или электрического оборудования.