Происшествия 06 июня 2023, 13:34 Пенсионер стал жертвой пожара в Ростовской области

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Пожар, в котором погиб 67-летний мужчина, произошел накануне в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

На улице Дернова в городе Новошахтинск очевидцы увидели черный дым, валивший из дома. Они сразу же связались с дежурным спасательной службы. Прибывшие на место ЧП пожарные, потушив огонь, увидели в одной из комнат обгоревшее тело пенсионера.

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По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.