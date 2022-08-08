Пенсионер стал жертвой ДТП в Тюменской области

В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла в Абатском районе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 выехал на встречку и столкнулся с двумя грузовиками Volvo. В результате пенсионер, управлявший легковушкой, получил смертельные травмы и скончался. Его пассажирка пострадала. Обстоятельства случившегося устанавливаются.