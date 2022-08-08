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    08 августа 2022, 13:40

    Пенсионер стал жертвой ДТП в Тюменской области

    Артур Блянихов

    В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

    Авария произошла в Абатском районе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 выехал на встречку и столкнулся с двумя грузовиками Volvo. В результате пенсионер, управлявший легковушкой, получил смертельные травмы и скончался. Его пассажирка пострадала. Обстоятельства случившегося устанавливаются.