Происшествия 23 мая 2023, 22:41 Пенсионер стал жертвой ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

На трассе Матвеев Курган — село Малокирсановка — село Екатериновка, по предварительной информации, 69-летний водитель легкового авто не справился с управлением.

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Машина вылетела с дороги и перевернулась. С полученными травмами пенсионера доставили в больницу, где он скончался.