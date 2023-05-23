23 мая 2023, 22:41
Пенсионер стал жертвой ДТП в Ростовской области
В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
На трассе Матвеев Курган — село Малокирсановка — село Екатериновка, по предварительной информации, 69-летний водитель легкового авто не справился с управлением.
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Машина вылетела с дороги и перевернулась. С полученными травмами пенсионера доставили в больницу, где он скончался.
ДТП
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