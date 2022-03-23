Пенсионер совратил 10-летнюю девочку в Краснодарском крае

Сотрудника дошкольного учреждения заподозрили в сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, это произошло прямо в кабинете учреждения. Пострадавшая рассказала маме о случившемся, та обратилась в полицию.

Подозреваемого мужчину арестовали. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.