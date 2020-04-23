Пенсионер скончался в результате аварии в Петербурге

ДТП случилось на 14-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина у деревни Олики. Hyundai Solaris выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

Отечественной машиной управлял пенсионер, он не выжил после столкновения. С ним в автомобиле находились две пожилые женщины. Они были госпитализированы.