23 апреля 2020, 11:39
Пенсионер скончался в результате аварии в Петербурге
В Ломоносовском районе Санкт-Петербурга произошла авария. В результате нее пенсионер 1944 года рождения скончался от полученных травм. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
ДТП случилось на 14-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина у деревни Олики. Hyundai Solaris выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
Отечественной машиной управлял пенсионер, он не выжил после столкновения. С ним в автомобиле находились две пожилые женщины. Они были госпитализированы.