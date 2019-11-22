Пенсионер скончался в больнице из-за ожогов, полученных при прорыве труб

Петербургский пенсионер получил сильные ожоги после прорыва трубы Подробнее

По информации «Невских новостей», через три недели после коммунальной аварии на улице Олеко Дундича в Петербурге погиб пенсионер в возрасте 87 лет.

Издание предполагает, что родственникам компенсируют сумму около 2 млн рублей.