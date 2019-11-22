Пенсионер скончался в больнице из-за ожогов, полученных при прорыве труб
Сегодня утром, 22 ноября, в петербургской больнице умер пожилой мужчина. Три недели назад его обожгло кипятком из трубы, сообщила «Мойка78».
Петербургский пенсионер получил сильные ожоги после прорыва трубыПодробнее
По информации «Невских новостей», через три недели после коммунальной аварии на улице Олеко Дундича в Петербурге погиб пенсионер в возрасте 87 лет.
Издание предполагает, что родственникам компенсируют сумму около 2 млн рублей.