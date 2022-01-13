Пенсионер скончался от обморожения на пороге собственного дома в Самарской области

Пенсионер замерз на пороге собственного дома в селе Каменный брод Челно-Вершинского района Самарской области. Тело мужчины обнаружила соседка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «Комсомольскую правду в Самаре».

По словам соседки, мужчина злоупотреблял алкоголем. Его тело находилось на улице Советской. По версии следователей, мужчина направлялся к себе домой. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, пенсионер погиб от переохлаждения на фоне передозировки спиртного.