Пенсионер сбил ребенка на самокате в Новосибирске

Вечером 7 июня в Новосибирске пенсионер на Lada сбил 11-летнего мальчика на самокате. О происшествии написал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Новосибирской области.

Инцидент произошел на улице Островского, около дома № 200. Ребенок на самокате выехал на проезжую часть. Пенсионер, мужчина 68-лет, сбил его, не успев затормозить. По его словам, он не заметил ребенка. Мальчик госпитализирован с многочисленными травмами. Полиция разбирается в произошедшем.