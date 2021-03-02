Пенсионер сбил пешехода и врезался в ограждение в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области машина под управлением пожилого водителя сбила пешехода, который стоял на обочине. После авто врезалось в металлическое ограждение. Оба пострадавших госпитализированы.

Как сообщает novostivolgograda.ru, со ссылкой на информацию регионального ГУ МВД, в понедельник вечером по федеральной трассе Р-22 «Каспий» в сторону Волгограда двигалась Lada Granta под управлением 81-летнего водителя. В темноте водитель не заметил пешехода, который стоял на обочине в одежде без светоотражающих элементов.

После того, как машина наехала на пешехода, она ударилась о металлическое ограждение. Легковой автомобиль сильно поврежден. Водитель и пешеход госпитализированы.