Происшествия 08 декабря 2023, 04:36 Пенсионер сбил первоклассника на пешеходном переходе в Москве Telegram-канал Прокуратура Москвы

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Пожилой водитель сбил первоклассника на пешеходном переходе на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, ребенок переходил дорогу в сопровождении отца на улице Паустовского. В результате аварии мальчику потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

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Во вторник, 5 декабря, 62-летний мужчина погиб под колесами автобуса в Ростове-на-Дону. По информации автоинспекции, пенсионер пересекал дорогу в неположенном месте. В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.

В четверг, 7 декабря, жителя Подмосковья приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП. В ноябре прошлого года мужчина в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил двух пешеходов: бабушку с ее шестилетней внучкой. От полученных травм пострадавшие скончались до приезда скорой помощи.