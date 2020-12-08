Пенсионер развел костер из тряпок возле администрации Сарапула и чуть не сгорел

Очевидцы написали в соцсетях, что 73-летний житель удмуртского Сарапула развел возле здания администрации города костер из тряпок. По данным оперативного центра города, он облил их бензином и огонь перекинулся на него самого.

В городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что мужчина пришел к администрации днем 7 декабря.

Сотрудники администрации увидели горящего мужчину из окна, выбежали на улицу и потушили огонь. После этого ему вызвали скорую, которая отвезла сарапульчанина в Республиканский психоневрологический диспансер. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, чувствует он себя нормально. Чуть не погибший мужчина пока не объяснил, зачем развел костер.