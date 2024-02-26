Происшествия 26 февраля 2024, 11:10 Пенсионер повис на окне 12-го этажа жилого дома в Москве Baza: в Москве пенсионер вылез из окна 12-го этажа дома и повис на руках Dmitry Golubovich / Global Look Press

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Пенсионер повис на окне 12-го этажа в Москве. Сотрудники управляющей компании дома пришли к нему на подмогу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов статьи, едва держащегося на высоте мужчину обнаружили жильцы соседнего дома на улице Покрышкина. Мужчина чудом ухватился за оконную раму и несколько минут пытался ползти вдоль стены.

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Небезразличные москвичи вызвали спасателей, но мужчину успели спасти до их приезда: дворник и сотрудники УК затащили его внутрь.

Пострадавшим оказался 70-летний пенсионер, который жил в этом доме. У него есть жена и дочь, но их дома не было во время происшествия. Объяснить, зачем он вылез наружу дома, мужчина не смог.

Накануне в Москве 10-летний мальчик выпал с четвертого этажа и выжил. Ребенок попытался выйти из дома на улицу через балкон, но не удержался и рухнул вниз.