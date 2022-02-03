Мужчина потерялся в «Лосином Острове», найдено его тело

Мужчина, который потерялся на территории национального парка «Лосиный Остров» в Московской области, умер. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Новость о пропаже мужчины на территории данного парка появилась утром, 3 февраля. Для его поисков привлекли спасателей, а также отряд «Лиза Алерт». По данным источника, мужчина в восемь утра он сам звонил в 112, говорил что видит фонари спасателей, но выбраться из леса самостоятельно не смог.

«Мужчина умер, его искали пять часов при помощи беспилотников. Нашли в 200 метрах от МКАД», — сказано в сообщении.

По данным источника, 47-летнего потерявшегося мужчину искали 10 групп: четыре из пожарно-спасательного центра и еще шесть из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».