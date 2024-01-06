Происшествия 06 января 2024, 00:14 Пенсионер пострадал в Запорожье во время обстрела ВСУ Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Один мирный житель пострадал в результате обстрела Пологовского района Запорожской области со стороны ВСУ. Мужчина находится в городской больнице Бердянска, сообщили «Известия» со ссылкой на сотрудников оперативных служб.

«В 17:30 (по московскому времени — прим. ред.) село Инженерное Пологовского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. <…> Осколочные ранения головы и грудной клетки получил мужчина 1948 года рождения», — сказано в сообщении.

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По данным оперативных служб, в результате обстрела повреждены линии электропередач и частный дом на улице Центральной.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации пяти украинских беспилотников над Черным морем. До этого российская система противовоздушной обороны уничтожила дроны ВСУ над Крымским полуостровом и Кубанью.