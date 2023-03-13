Происшествия 13 марта 2023, 22:41 Пенсионер пострадал при пожаре в Иванове

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В Иванове произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

В ночь на 13 марта загорелась квартира в одном из домов на улице 9 января. К тушению привлекли 11 спасателей и три единицы спецтехники.

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Огнеборцам пришлось выламывать дверь загоревшейся квартиры, поскольку никто не открывал. Внутри оказался 73-летний пенсионер. Его вытащили на улицу и передали медикам.

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