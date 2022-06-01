Видео ссоры из-за парковочного места в Нефтеюганске появилось в соцсетях. Пострадал 86-летний мужчина, написало Ura.ru.

Видео опубликовал один из пользователей в городской группе в «ВКонакте». На видео видно, как пожилой мужчина начинает препятствовать парковке машины во дворе, и вышедшая из машины женщина с силой толкает его, из-за чего мужчина падает на землю.

«Одна особа со своей матерью приехали во двор и хотели припарковать свое авто, на месте парковки, где уже много лет дед ставил свою машину. Дед, в силу своего возраста, не разрешает парковать там авто. И эта „дама“ решает своей силой разобраться с дедушкой! На видео видно с какой силой она толкает! Ему 86 лет, полгода назад похоронил жену, с которой прожили больше 60 лет!» — написал пользователь, опубликовавший запись.

В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить ситуацию.