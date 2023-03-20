Происшествия 20 марта 2023, 13:52 Пенсионер, попавший под колеса иномарки под Новосибирском, скончался в больнице

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Пожилой мужчина, который попал под колеса легкового автомобиля в городе Обь под Новосибирском, умер в больнице. Об этом сообщил «КП-Новосибирск».

Авария произошла в декабре прошлого года. Водитель за рулем иномарки Porshe сбил пенсионера в момент, когда тот стоял на остановке.

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Как сообщил «Царьград», мужчина получил тяжелые травмы и после нескольких проведенных операций скончался в больнице. По словам дочери погибшего, виновник ДТП до сих пор остается на свободе.

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