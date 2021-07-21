Пенсионер попал под поезд в Забайкальском крае

Житель поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края погиб под колесами поезда. Об этом сообщил «Царьград».

Пассажирский поезд «Москва — Владивосток» сбил 75-летнего пенсионера в районе остановочной платформы «Дачный». Информация об этом поступила в дежурную часть линейной полиции.

Следователи выяснили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что машинист подавал сингалы пенсионеру, однако мужчина не реагировал. Экстренно затормозить не получилось. Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных травм.