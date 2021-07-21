21 июля 2021, 18:21
Пенсионер попал под поезд в Забайкальском крае
Житель поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края погиб под колесами поезда. Об этом сообщил «Царьград».
Пассажирский поезд «Москва — Владивосток» сбил 75-летнего пенсионера в районе остановочной платформы «Дачный». Информация об этом поступила в дежурную часть линейной полиции.
Следователи выяснили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что машинист подавал сингалы пенсионеру, однако мужчина не реагировал. Экстренно затормозить не получилось. Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных травм.