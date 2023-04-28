Происшествия 28 апреля 2023, 00:25 Пенсионер попал под поезд на перегоне Товарная — Обухово в Ленобласти

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Авария произошла на железнодорожном перегоне Товарная — Обухово. Там 75-летний пенсионер попал под поезд, следовавший по маршруту из Санкт-Петербурга в Самару. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Информация о происшествии поступила 26 апреля. Мужчина спускался с платформы в неположенном месте. В этот момент его задел поезд. От полученных травм пенсионер погиб на месте. На данный момент сотрудники органов проводят проверку.