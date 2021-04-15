Пенсионер попал под колеса поезда в Ленобласти

Мужчина из Ленинградской области умер на железнодорожных путях. Он не заметил вовремя движущийся состав. Об этом рассказала «Политика сегодня».

Транспортная полиция разбирается в деталях аварии со смертельным исходом на станции «Выборг», сообщила пресс-служба управления МВД. Под колесами грузового поезда умер 58-летний мужчина.

Следствие рассказало, что погибший находился на рельсах, в момент, когда состав приближался. Он попытался укрыться от приближающегося поезда, но не смог. Водитель совершил попытку экстренно затормозить, но все равно наехал на мужчину.