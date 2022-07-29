Пенсионер попал под колеса мотоцикла в Челябинской области. Он погиб

ДТП с участием мотоцикла произошло накануне в Сосновском районе Челябинской области. Подросток, управляя двухколесным транспортным средством, наехал на пенсионера. Об этом написал Ura.ru.

В правоохранительных органах пояснили, что авария случилась на первом километре автодороги Кременкуль-Челябинск-Харлуши в ночное время суток. От полученных травм пожилой мужчина скончался, сообщил сайт kursdela.biz.

Отмечается, что подросток, находившийся за управлением мотоцикла, был пьян и не имел водительских прав.