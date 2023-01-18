Происшествия 18 января 2023, 17:38 Пенсионер попал под колеса грузовика в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону грузовик-рефрижератор наехал на пожилого человека на проезжей части. В результате ДТП 74-летний пешеход скончался от полученных травм до приезда бригады медиков, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, авария произошла на улице Доватора рано утром, когда на улице еще было темно.

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Отмечается, что за рулем грузовика находился 49-летний мужчина. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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