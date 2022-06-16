Пенсионер попал под электричку во Владимирской области

Электричка насмерть сбила пенсионера во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

Мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил поезд. Машинист, увидев пешехода, попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.

Транспортная полиция призвала пешеходов к осторожности и объяснила, что машинисты не имеют возможности мгновенно останавливать поезда.