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    16 июня 2022, 14:57

    Пенсионер попал под электричку во Владимирской области

    Дарья Морозова

    Электричка насмерть сбила пенсионера во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

    Мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил поезд. Машинист, увидев пешехода, попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.

    Транспортная полиция призвала пешеходов к осторожности и объяснила, что машинисты не имеют возможности мгновенно останавливать поезда.