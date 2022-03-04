Пенсионер получил срок за убийство жены в Удмуртии

Мужчине из деревни Сизяшур в Удмуртии вынесли приговор за убийство жены. Преступление произошло в мае прошлого года, написал Izhlife со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества по республике.

По данным следствия, в тот вечер пенсионер из-за ревности ударил жену кухонным ножом в грудь, от чего она вскоре скончалась. Во время судебного заседания мужчина решил скрыть свою причастность к преступлению. Он рассказал, что ночью, встав на кухню, увидел уже раненую супругу, которая якобы зашла туда с ножом в груди.

«Когда он находился в отделе полиции, следователь дал попить воды с добавлением неизвестного вещества, в результате чего ему стало плохо. В протоколах допросов были отражены показания, которые были подписаны им путем обмана и без очков», — говорится в сообщении правоохранителей.

Свидетели опровергли все доводы обвиняемого. Мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.