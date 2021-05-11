11 мая 2021, 16:31
Пенсионер погиб во время пожара во Владимирской области
Произошел пожар в жилом доме во Владимирской области. Погиб пенсионер. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Возгорание успело распространиться на 52 квадратных метрах. Огонь быстро потушили.
Уточняется, что пенсионер проживал в доме один. Причины пожара пока не известны. Есть версии, что произошло короткое замыкание или была нарушена техника безопасности при обращении с плитой.