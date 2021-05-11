Пенсионер погиб во время пожара во Владимирской области

Произошел пожар в жилом доме во Владимирской области. Погиб пенсионер. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Возгорание успело распространиться на 52 квадратных метрах. Огонь быстро потушили. Уточняется, что пенсионер проживал в доме один. Причины пожара пока не известны. Есть версии, что произошло короткое замыкание или была нарушена техника безопасности при обращении с плитой.