18 апреля 2023, 23:36
Пенсионер погиб во время пожара во Владимире
Пожар произошел во Владимире 13 апреля. Там пламя охватило пятиэтажный дом на улице Северной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные отделения МЧС.
К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава, а также шесть автомобилей спецтехники. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Спасателям удалось вывести из дома двоих пожилых женщин, а также эвакуировать 20 человек. Однако 65-летний хозяин сгоревшей квартиры погиб. Мужчина надышался угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.
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