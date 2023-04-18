Происшествия 18 апреля 2023, 23:36 Пенсионер погиб во время пожара во Владимире

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Пожар произошел во Владимире 13 апреля. Там пламя охватило пятиэтажный дом на улице Северной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные отделения МЧС.

К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава, а также шесть автомобилей спецтехники. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Спасателям удалось вывести из дома двоих пожилых женщин, а также эвакуировать 20 человек. Однако 65-летний хозяин сгоревшей квартиры погиб. Мужчина надышался угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.