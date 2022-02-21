Пенсионер погиб во время пожара в доме в Ростовской области

Пожар, в котором скончался 79-летний мужчина, произошел в частном доме в станице Каргинская в Боковском районе Ростовской области. Тело пенсионера нашли после того, как спасатели потушили огонь, написал «Царьград».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по донскому региону, соседи, увидевшие возгорание в одном из частных домов, сразу же вызвали спасателей. Пожарные зафиксировали возгорание на площади 45 квадратных метров. Несколько человек успели выбраться из горящего дома самостоятельно.

После того, как огонь был потушен, спасатели нашли тело 79-летнего пенсионера. Предположительно, находясь в панике, жители дома забыли про него и оставили в помещении. В данный момент выясняются возможные причины пожара.