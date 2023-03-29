Происшествия 29 марта 2023, 23:32 Пенсионер погиб в результате ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошло ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Иномарка Skoda Rapid проехала по встречной полосе Западного скоростного диаметра около 22 километров и врезалась в легковушку и грузовик. Водителем оказался 69-летний пенсионер, который получил смертельные травмы и скончался.

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За день до аварии его искали родственники, считавшие, что мужчина потерял память. Проводится проверка.