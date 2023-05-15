Происшествия 15 мая 2023, 16:17 Пенсионер погиб в пожаре в Самаре

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В Советском районе Самары произошел пожар, в результате которого погиб 68-летний мужчина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пожар начался в частном доме на улице Высоковольтной, но вскоре пламя перекинулось и на соседние хозяйственные постройки. Как добавил сайт «Новые известия», к тушению привлекли 38 спасателей и девять спецмашин.

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Когда пожарным удалось справиться с огнем, они обнаружили тело 68-летнего пенсионера. По данному факту проводится проверка.

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