Пенсионер погиб в пожаре в Ростове-на-Дону

Серьезный пожар произошел в Ростове-на-Дону накануне. На пепелище обнаружили тело 84-летнего мужчины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя охватило квартиру на первом этаже дома 35-й линии. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

В ликвидации пожара приняли участие 32 человека личного состава и восемь единиц спецтехники. По неподтвержденным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.