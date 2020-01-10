Пенсионер погиб в огне в Вологодской области

По данным информагентства, пожар произошел в частном доме накануне. «Дни.ру» рассказали, что бригада огнеборцев прибыла на место ЧП через шесть минут после вызова. Собственник дома погиб. По предварительной информации, неисправность печного отопления привела к трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.