Пенсионер погиб в огне в Казани

В Казани во время пожара в многоэтажке погиб пенсионер. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Пожар произошел минувшей ночью в одном из жилых домов на улице Блюхера. Загорелись балкон и квартира на седьмом этаже. Дверь в тамбур, где находится горевшая квартира, была закрыта, но жильцы сообщили прибывшим спасателям, что там могут быть люди. К этому времени свои квартиры покинули около 20 человек.

Пожарные обнаружили в квартире лежащего на полу мужчину и вынесли его. Прибывшая скорая зафиксировала смерть 72-летнего пенсионера. В квартире сгорели вещи и мебель. Огонь также повредил оконные рамы соседних квартир.

По предварительной информации, погибший сам поджег свою квартиру. Об этом свидетельствовали находившиеся в ней полупустые канистры с бензином. По данным издания, перед пожогом квартиры мужчина пытался сжечь автомобиль. Но его потушили еще до приезда спасателей.