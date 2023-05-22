Происшествия 22 мая 2023, 21:55 Пенсионер погиб в ДТП с участием грузовика в Новосибирской области

Читать 360tv в

Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой фурой. От полученных травм 77-летний мужчина за рулем легковушки скончался на месте аварии.

Реклама

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.