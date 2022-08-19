Пенсионер погиб в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Легковая машина и грузовик врезались на 47-м километре трассы Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск. Пенсионер за рулем первой погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Установлено, что водитель легковушки разворачивался в обратном направлении и, судя по всему, не заметил фуру. От удара легковой автомобиль перевернулся, грузовик оказался слегка поврежден. Пенсионер погиб на месте, второй водитель не пострадал.