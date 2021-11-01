Пенсионер погиб при взрыве в жилом доме под Петербургом

Взрыв, а затем пожар произошли в панельной пятиэтажке Кингисеппского района Ленинградской области. Огонь потушили, в квартире обнаружили погибшего пенсионера. Об этом сообщил сайт 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже панельной пятиэтажки в деревне Фалилиеево. Сообщение о случившемся в трехкомнатной квартире поступило в экстренные органы в 04:30 в понедельник, 1 ноября.

В полиции изданию рассказали, что в квартире обнаружено тело 69-летнего пенсионера. Из-за ЧП 30 жильцов многоквартирного дома вынуждены были самостоятельно эвакуироваться. Пока нет данных о том, что произошедшее связано с утечкой бытового газа.

В ГУ МЧС России по Ленобласти заявили, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его ликвидировали в 05:30 дежурные смены 125-й, 120-й и 124-й пожарных частей. Всего в работах участвовали 12 человек и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося уточняются.