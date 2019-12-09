Пенсионер погиб при взрыве боеприпаса в частном доме в Подмосковье

По предварительным данным, в минувшее воскресенье, 8 декабря, в одном из частных домов деревни Каменки-Дранишниково произошел хлопок боеприпаса. С осколочными ранениями в городскую больницу доставили мужчину и женщину.

Пострадавший через непродолжительные время скончался от полученных травм. Женщине оказывают всю необходимую помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, пострадавших обнаружила местная жительница. Она сообщила, что владельцы дома лежат в крови на полу и находятся в сознании.

По предварительным данным, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В ходе осмотра дома взрывоопасных предметов прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не нашли. Известно, что пенсионер владел охотничьим ружьем «Бекас-3». Срок действия разрешения на оружие истек 12 марта этого года.