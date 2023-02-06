Происшествия 06 февраля 2023, 18:36 Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Оренбурге

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Возгорание жилого дома произошло в Оренбурге. В результате пожара погиб пожилой мужчина, сообщил сайт 56orb.ru.

По предварительным данным, огонь охватил жилое помещение в Центральном районе города в переулке Горный. Спасателям удалось ликвидировать возгорание за один час.

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По данным сайта kp.ru, в результате пожара погиб 64-летний пенсионер, его тело было найдено в кухне загоревшегося дома. Отмечается, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

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