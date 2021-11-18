18 ноября 2021, 12:49
Пенсионер погиб при пожаре в Петербурге
МЧС: непотушенная сигарета могла стать причиной пожара, в котором погиб пенсионер в Петербурге
Пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Погиб пенсионер. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
По данным ИА «Невские новости», возгорание распространилось на семь квадратных метров. Через 20 минут после обращения в экстренные службы, огонь потушили.
При пожаре погиб мужчина 88 лет. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.