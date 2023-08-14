14 августа 2023, 10:29
Пенсионер погиб при пожаре в квартире в Екатеринбурге
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в городе Екатеринбурге. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
По предварительным данным, пламя охватило кухню одной из квартир. В момент пожара ее 77-летний хозяин спал, пенсионер скончался в результате отравления угарным газом.
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Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из горящего здания 12 жильцов.
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