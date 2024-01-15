Происшествия 15 января 2024, 18:26 Пенсионер погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы Пенсионер погиб во время пожара на улице Тарусская в Москве РИА «Новости»

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Во время пожара в квартире на улице Тарусская в Москве погиб 75-летний пенсионер. О происшествии сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы. Проведение необходимых проверок проконтролируют сотрудники Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

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Других подробностей о происшествии не поступало.

В воскресенье пенсионерка из Москвы заживо сгорела в частном доме. Она была в гостях у подруги в Серпухове. Жизнь пожилой женщины унесло воспламенившееся электрическое покрывало.