09 января 2024, 13:43
Пенсионер погиб при пожаре в гараже в Армавире
Возгорание произошло на территории гаражного кооператива в городе Армавир Краснодарского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, пламя охватило подвальное помещение гаража, в котором проживал 76-летний пенсионер. Во время тушения спасатели обнаружили на месте пожара тело пожилого мужчины.
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Отмечается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
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