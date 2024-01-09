Происшествия 09 января 2024, 13:43 Пенсионер погиб при пожаре в гараже в Армавире

Читать 360tv в

Возгорание произошло на территории гаражного кооператива в городе Армавир Краснодарского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, пламя охватило подвальное помещение гаража, в котором проживал 76-летний пенсионер. Во время тушения спасатели обнаружили на месте пожара тело пожилого мужчины.

Реклама

Отмечается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.