09 марта 2023, 16:48
Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Сочи
Возгорание частного дома произошло утром в четверг в городе Сочи Краснодарского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления СК.
По предварительным данным, огонь охватил дом по улице Санаторной. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
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После ликвидации возгорания в одной из комнат частного дома спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины.
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