Происшествия 09 марта 2023, 16:48 Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Сочи

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Возгорание частного дома произошло утром в четверг в городе Сочи Краснодарского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления СК.

По предварительным данным, огонь охватил дом по улице Санаторной. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

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После ликвидации возгорания в одной из комнат частного дома спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины.

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